Ultime Notizie – Sciopero 26 maggio 2023 | treni | regolari Frecce e Intercity

(Di giovedì 25 maggio 2023)generale domani 26, circoleranno regolarmente lee gliditalia in occasione dello stop nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma dalle ore 9.00 alle ore 17.00. E’ escluso dalloil personale della regione Emilia Romagna.talia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma deiregionali. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’apptalia, la sezione Infomobilità del sito webtalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli ...

... visto che finora hanno silenziosamente avallato il progetto di frantumazione del Paese, addirittura piegandosi a regalare questo vessillo alla Lega poco prima delleelezioni regionali. Questo ...Nelle6 partite di Champions, quelle ad eliminazione diretta, Romelu ha segnato due gol, ...99/mese Inter: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le25 maggio 2023ARTICOLO PRECEDENTE Baronissi: nuovo campetto sportivo per i giovani a Orignano ARTICOLO SUCCESSIVO 'Amore indiano', il nuovo singolo di Tommaso Paradiso & BaustelleMusica 'Amore ...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin: iniziato ritiro del gruppo Wagner da Bakhmut. LIVE Sky Tg24

Il Giro d'Italia 2023 piace. Come sempre e da sempre. Sulle strade del nostro Paese e in tv. Anche se, soprattutto nella prima fase, abbiamo vissuto qualche giornata di troppo con il "freno a mano tir ...(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Mi fa piacere annunciare che realizzeremo un campo di calcio in Emilia Romagna, dopo la ferita provocata nella regione dal maltempo degli ultimi giorni". Lo ha detto il ...