Ultime Notizie Roma del 25-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023)dailynews radiogiornale buona serata da Francesco Vitale mi ha spezzato il cuore vedere il fango la presidente della commissione europea Ursula von der leyen dopo aver sorvolato in elicottero le zone alluvionate dell’Emiliagna in conferenza stampa con il premier Giorgia Meloni assicurato che L’Europa è con voi moderline Ah poi ha detto che eri confronti del vergenza c’è un approccio strutturato e può essere utilizzato il fondo di coesione il Presidente del Consiglio aggiunto che il sostegno dell’Unione può essere in questa frase molto importante noi le prossime settimane fatta la stima complessiva dei danni dell’alluvione faremo la richiesta dell’ attivazione del fondo di solidarietà e spiegato che avremmo bisogno su questa regione sugli altri fondi fondi di coesione in poi penso al tema agricola detto intanto continuo in allerta rossa in ...