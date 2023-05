Ultime Notizie Roma del 25-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023)dailynews radiogiornale stasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per far pronta l’alluvione digna il sostegno dell’Europa può essere molto importante l’ho detto Giorgia Meloni in conferenza stampa Bologna e con il presidente della commissione europea Ursula von der line dopo aver sorvolato le zone colpite fatta la stima complessiva dei danni faremo la richiesta dell’ attivazione del Fondo di Solidarietà cui Purtroppo l’Italia già dovuto accedere altre volte ha detto il presidente del consiglio Il maltempo ha causato una vittima al sud le forti piogge hanno giocato allagamenti a Forino in provincia di Avellino in particolare nella frazione Chelsea in questa zona è morto un uomo di 45 anni che è stato travolto della sua vettura parcheggiata in pendenza mentre cercava di recupero valuteremo invaso dall’acqua la vittima era ...