Ultime Notizie Roma del 25-05-2023 ore 11 | 10

(Di giovedì 25 maggio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno ancora l’alluvione in Emiliagna riapertura di giornale e centro-destra si espresso compatto ieri contro la nomina di Stefano Bonacini a commissario per la ricostruzione si è trattato solo di un voto con una mozione del PD in consiglio regionale mamma di festa il malumore montato anche anei giorni scorsi di fronte all’ipotesi che Palazzo Chigi volesse affidare l’incarico al governatore uno scenario sempre più difficile ammettono dell’esecutivo oggi la visita della presidente della commissione europea Ursula von der leyen e sorvolerà le aree alluvionate con Giorgia Meloni è lo stesso Bonaccini decolleranno da Bologna nel primo pomeriggio saranno assegnati fino a €900 per le famiglie sfollate annunciato il ...

Un festival della lettura nella storica via dei librai : si intitola ' Ricomincio da Port'Alba ' uno dei più interessanti appuntamenti del terzo weekend del ' Maggio dei Monumenti 2023 ', promosso dal ...In seguito agli allagamenti provocati dalle copiose piogge dei giorni scorsi, nell'impianto Polifunzionale di Soccavo si è resa necessaria la chiusura delle palestre B e C con i relativi spogliatoi ...Far avvicinare i ragazzi alla scienza attraverso metodi didattici innovativi: questo l'obiettivo di ' Operazione Cielo ', il nuovo progetto lanciato oggi da ' Il Cielo Itinerante ', l'associazione ...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin: iniziato ritiro del gruppo Wagner da Bakhmut. LIVE Sky Tg24

Nelle ultime due giornate di campionato il Monza non avrà vita facile. Nella prossima giornata di Serie A, i ragazzi allenati da Raffaele Palladino saranno impegnati in casa contro il Lecce. Il ...AGI - Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma, in ...