Ultime Notizie Roma del 25-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano per il compito in Ucraina un’altra notte di scontri dopo l’attacco di ieri a belgorod regione controllata dalla Russia e le accuse reciproche gli ucraini smentiscono un coinvolgimento diretto dell’esercito in tuta non Partigiani russi da Mosca condividono immagini dei mezzi militari statunitensi degli Stati Uniti Samsung di avere avuto parte attiva il tutto mentre mi vede ex presidente russo sottolinea come la fornitura di F16 amici di sempre di più l’apocalisse un clima nel quale Come arriva dito per stoffa portavoce del Cremlino l’ipotesi di pace rimane ancora molto lontana tu lo sfondo un’altra morte misteriosa nel l’oligarchia russa il ministro Infatti morto in circostanze da definire per un malore in volo mentre tornava da un viaggio A Cuba si ...