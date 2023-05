Ultime Notizie Roma del 25-05-2023 ore 07 | 10

(Di giovedì 25 maggio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 24 Maggio Buon giorno della redazione al microfono piano Ferrigno giovedì 25 maggio Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in Emiliagna il centro-destra si è espresso contatto ieri contro la nomina di Stefano Bonacina commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione si è trattato solo di un voto contrario ad una mozione del PD in consiglio regionale manifesta il malumore montato anche anei giorni scorsi di fronte all’ipotesi che Palazzo Chigi volessi affido l’incarico di governatore uno scenario sempre più difficile ammettono fonti dell’esecutivo oggi la visita della presidente della commissione europea Ursula von der leyen e sorvolerà le aree alluvionate con Giorgia Meloni è lo stesso Bonaccini a Bologna nel primo pomeriggio saranno assegnati fino a €900 per le ...

Nuovi raid ieri contro la regione russa di Belgorod, con partigiani russi anti - Putin che rivendicano gli attacchi e postano foto di mezzi militari bruciati. Kiev promette sabotaggi in altre tre ...Il meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 25 ...

Guerra Ucraina Russia. Sventato attacco ucraino a nave russa nel Mar Nero Sky Tg24

L’incursione nella regione russa di Belgorod potrebbe essere solo la prima delle tante. “Regioni come Bryansk, Kursk, e Voronezh non posso sentirsi al sicuro”, è il monito di Kiev a cui fanno eco i ...La questione, nata in origine da un ricorso di FI e da un emendamento contro cui si sono schierati i Cinque Stelle, è in mano alla giunta delle elezioni deli Montecitorio ...