Ultime Notizie – “Quella riparativa una rivoluzione culturale”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “È una. Una riformache cambia il processo penale, mettendo al centro dei percorsi sanzionatori la vittima e chiarendo che anche con forme di ristoro non patrimoniali si può dare un beneficio alla persona offesa”. Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha definito così la disciplina organica in materia di giustiziaintrodotta dalla riforma Cartabia. Il tema è stato al centro di un incontro organizzato dall’Università degli Studi Link, che ha messo di fronte, tra gli altri, Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato, Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione ed ex ministro della Giustizia, Sergio De Felice, presidente di sezione del Consiglio di Stato, e appunto l’attuale viceministro. La riforma Cartabia introduce una serie di misure volte ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Ucraina ultime notizie. Caccia russi al largo Giappone, Tokyo fa decollare i jet. Kiev, il nostro ... Il Sole 24 ORE

digitale di Flavio Lombardi, che presenterà la mostra dal titolo “Luigi Vanvitelli”. L’articolo CELEBRAZIONI VANVITELLIANE: DOMANI, VENERDI’ 26 MAGGIO, AL BELVEDERE DI SAN LEUCIO IL CONVEGNO ...Earlier on Thursday Rai's board approved new CEO Roberto Sergio's appointments for the network's top news posts. The departure of veteran journalist Annunziata, who had a show in which she grilled ...