Ultime Notizie – Processo stragi | Messina Denaro rinuncia per la quarta volta all’udienza

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il boss mafioso Matteohato per laconsecutiva a presenziaredeld’appello che lo vede imputato per lemafiose del 1992. Ad annunciarlo, a inizio udienza, davanti alla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, è stato il cancelliere del carcere dell’Aquila. “L’imputatoMatteo è assente per”, ha detto mentre la videocamera inquadrava la sedia vuota. Il boss mafioso è difeso, d’ufficio, dall’avvocata Adriana Vella del foro di Caltanissetta, che oggi inizierà la discussione. La legale è stata nominata nella scorsa udienza dalla Presidente della Corte, Maria Carmela Giannazzo, dopo che l’altro legale d’ufficio, ...

Quest'sono considerate un precursore di El Niño quando si formano all'equatore e spostano il loro strato superiore caldo di acqua nel Pacifico occidentale. L'evento preoccupa gli ...... per poi passare a Maurizio Lastrico e i suoi versi danteschi, Paolo Cevoli e il suo assessore Palmiro Cangini alla prese con la Premier Giorgia Meloni, Carlo Amleto con ledel TG0, e ...ARTICOLO PRECEDENTE Tina Turner: morta a 83 anni la Regina del Rock ARTICOLO SUCCESSIVO A Salerno la decima edizione di 'Porto di Parole'Zerottonove A Salerno la decima edizione di '...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin: iniziato ritiro del gruppo Wagner da Bakhmut. LIVE Sky Tg24

Gli indici azionari americani ed europei hanno registrato performance a doppia cifra da inizio anno e nel caso del Nasdaq c’è addirittura un due davanti. Ma analizzando il mercato guida: l’S&P500 ...Per quanto riguarda frutta e verdura, negli ultimi tempi il prezzo di questi alimenti è aumentato un po’ ovunque. Ci sono però alcune strategie per contenere i costi, come ridurre il volume di spesa, ...