Ultime Notizie – Omicidio Pamela | “ha reagito a rapporto non protetto e Oseghale l’ha uccisa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo aver subito la violenza, unsessuale non, e con il “progressivo scemare” degli effetti della droga,ha gradualmente ripreso coscienza e non ha “esitato a ribadire il proprio aperto dissenso a siffatte modalità dell’atto sessuale”, avvenuto senza l’uso di protezione, “incorrendo però nell’abnorme reazione di” che non ha “esitato ad ucciderla”. E’ quanto ricostruisce la Corte di assise di appello di Perugia nelle motivazioni della sentenza di appello bis, relativa alla sola aggravante di violenza sessuale, che ha confermato la condanna all’ergastolo per Innocentaccusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la 18enne romanaMastropietro. La Corte, che nel corso dell’appello bis ha ascoltato due uomini con i quali la ragazza ...