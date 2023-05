Ultime Notizie – “Non ci sarà | unica via è accordo bipartisan”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Non ciil default". Lo ha detto Joe Biden oggi alla Casa Bianca ricordando di aver avuto "diversi colloqui produttivi" con lo speaker repubblicano Kevin McCarthy con il quale aldilà delle differenze si è trovato d'sulla necessità di evitare il default. "I leader del Congresso sono d'sul fatto che non ciil default", ha affermato. "L'unico modo per procedere è l'e credo che arriveremo ad unche ci permetta di andare avanti e proteggere i lavoratori americani", ha aggiunto parlando durante la cerimonia per presentare Charles Q Brown, il generale dell'Aeronautica nominato nuovo capo degli Stati Maggiori Riuniti.