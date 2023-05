Ultime Notizie – Nomine Rai | ok Cda | i nuovi direttori

(Di giovedì 25 maggio 2023) Gianmarco Chiocci alla direzione del Tg1, Antonio Preziosi alla direzione del Tg2, Francesco Pionati al Gr e Jacopo Volpi a RaiSport. Il Cda Rai ha dato il via libera, con un voto a maggioranza, allealla direzioni giornalistiche proposte dall’ad Roberto Sergio. Confermata la direzione del Tg3, affidata a Mario Orfeo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Un festival della lettura nella storica via dei librai : si intitola ' Ricomincio da Port'Alba ' uno dei più interessanti appuntamenti del terzo weekend del ' Maggio dei Monumenti 2023 ', promosso dal ...In seguito agli allagamenti provocati dalle copiose piogge dei giorni scorsi, nell'impianto Polifunzionale di Soccavo si è resa necessaria la chiusura delle palestre B e C con i relativi spogliatoi ...Far avvicinare i ragazzi alla scienza attraverso metodi didattici innovativi: questo l'obiettivo di ' Operazione Cielo ', il nuovo progetto lanciato oggi da ' Il Cielo Itinerante ', l'associazione ...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin: iniziato ritiro del gruppo Wagner da Bakhmut. LIVE Sky Tg24

Secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbero esserci modifiche al sei cilindri da 4,0 litri del modello attuale e, per quanto riguarda gli interni, è probabile che la GT3 possa passare a un quadro ...L'amministrazione comunale annuncia, con giustificato entusiasmo, che dalla prossima settimana entrerà in servizio anche il terzo dei venti nuovi treni prodotti dalla spagnola Caf, e spiega che subito ...