(Di giovedì 25 maggio 2023) “Il viaggio di Volvo che ci porterà a ridurre completamente le emissioni di CO2 entro il 2050 prevede l’investimento in ricerca e sviluppo in diverse tecnologie. Attualmente stiamo investendo sui biofuel, suia gas e a biogas, sull’idrogeno e ovviamente suidi cui siamo isin dal”. Queste le parole di Francesco Sonzogni, marketing manager di Volvo Trucks Italia, a margine del lancio dell’Electric Tour 2023, viaggio lungo la penisola del Volvo FH Electric, la versione 100% elettrica del veicolo iconico di Volvo Trucks. “Sulla base di questa forte leadership abbiamo lanciato l’Electric Tour, un viaggio dal Nord al Sud Italia, che toccherà tutte le nostre concessionarie. In particolare, sarà suddiviso in 17 tappe, dove i nostri clienti ...