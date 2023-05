Ultime Notizie – Manganellata dai vigili a Milano | senza denuncia l’inchiesta si ferma

(Di giovedì 25 maggio 2023) La donna transessuale di origine brasiliana, accerchiata da quattro agenti della polizia locale die colpita con un manganello, ha tempo 90 giorni (a partire da ieri) per sporgere: se non dovesse farlo – essendo, in base alla riforma Cartabia, un reato perseguibile con querela di parte – la procura sarà ‘costretta’ a chiudere l’indagine dichiarando l’improcedibilà. La vittima, che ha rifiutato di essere medicata, dovrà essere rintracciata e sentita dagli inquirenti che al momento procedono a carico di ignoti per lesioni aggravate dall’abuso della pubblica funzione. E’ escluso che le iscrizioni nel registro degli indagati arriveranno già oggi, perché in procura vogliono definire e distinguere con chiarezza la posizione degli agenti intervenuti per sedare la donna, la quale ha tentato di fuggire dagli agenti che la stavano ...

Il lancio globale di Nothing Phone (2) è stato confermato da Carl Pei in persona, che ha spiegato che lo smartphone arriverà sia sui mercati asiatici che in Europa e negli Stati Uniti. Nelle scorse ...Chiusura in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco e' indicato allebattute a 185 punti base, due in meno rispetto al valore della chiusura di ieri. Il rendimento del BTp decennale benchmark sale al 4,34% dal 4,32% del riferimento precedente. Il rendimento del ...Bomba d'acqua in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni sarebbe deceduto . Un forte acquazzone si è abbattuto nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino e nel vicino paese di Contrada,...

Ucraina, ultime notizie. 007 di Kiev: «Stiamo cercando di uccidere Putin e Prigozhin» Il Sole 24 ORE

Conclude il 15 luglio con replica il 16, "Ulisse, l'Ultima Odissea" da Omero traduzione e regia di Giuliano Peparini e Francesco Morosi con Giuseppe Sartori. (ANSA).In conferenza stampa da Trigoria, nel media day organizzato dalla UEFA a 6 giorni dalla finale di Europa League, il tecnico della Roma Josè Mourinho ha spiegato le condizioni di Paulo ...