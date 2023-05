Ultime Notizie – Maltempo Brescia | a Rezzato crolla argine Naviglio e auto finiscono in acqua

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) Vera e propria bomba d’ieri pomeriggio nelno. Colpiti diversi comuni tra cui, Caino, Pontevico, Palazzolo e Nave. Aha ceduto un tratto didelGrandeno coinvolgendo alcunein sosta che sono finite nel torrente, ma non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il transito in quella zona delè stato interdetto.Bs pic.twitter.com/DmgPyKjUxa — Monica (@Dodajoya) May 24, 2023 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione