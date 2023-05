Ultime Notizie – “Italia affermi sua identità di nazione marittima”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Dobbiamo affermare la nostracomein Europa. Da sempre siamo visti come il pontile dell’Europa nel Mediterraneo ma questa è sempre stata una visione soltanto geografica: oggi con questi tre giorni, e con il lavoro del Ministero del ministro Musumeci, bisogna riempire di contenuti e aggiungere a questa visione soltanto geografica anche dei concetti sociali politici ed economici.” Ha dichiarato Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica, a margine del 2º summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. “L’importanza dell’economia del mare in questo momento è straordinaria. Le proposte verranno da tre giorni di incontri con 200 esperti del settore; ci saranno dei panel tematici su istruzione, ricerca, ambiente: questo lavoro – conclude – sarà consegnato direttamente ai ...

'È una lottizzazione, una degenerazione del sistema che tiene fuori il partito di maggioranza relativa: gli esponenti del M5S non parteciperanno più ai programmi della tv pubblica'. Era il novembre ...Le sorti dell' orsa Jj4, responsabile dell'uccisione del runner di 26 anni Andrea Papi, non si decideranno prima di domani mattina. A comunicarlo è stato l'avvocato Claudio Linzola, consulente legale ...Spero che queste righe vengano accolte con la stessa serietà da parte vostra"."Vi auguro buon lavoro, in attesa di indicazioni - conclude Annunziata sul da farsi per lepuntate di stagione del ...

Ucraina ultime notizie. 007 di Kiev: «Stiamo cercando di uccidere Putin e Prigozhin» Il Sole 24 ORE

Rocco Siffredi all'attacco di Fedez dopo le rivelazioni del rapper sulla mancata partecipazione dell'attore hard al podcast Muschio Selvaggio. Cosa è successo ...Tra social e dichiarazioni, l’entusiasmo dell’ambiente nerazzurro è alle stelle, come testimoniato da un giocatore che, nel corso della stagione, non ha convinto del tutto la dirigenza e la proprietà ...