Ultime Notizie – “Il mare è energia | è sicurezza | è il tavolo da gioco di tutti”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Nel, sopra e sotto, si gioca la partita delle partite e non riguarda solo la Difesa ma riguarda. Dal punto di vista dello sviluppo e dell’economia, ma ilè anche energie, risorse minerarie, è anche soprattutto,e può essere sovranità, può essere definizione, rispetto dei confini, quindi dal punto di vista geopolitico e dal punto di vista economico ilè ildadi”. Lo ha affermato Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa, intervenuta al Secondo summit nazionale sull’economia del‘Blue Forum’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Università , istituzioni , imprese , studenti a confronto per parlare di lavoro e futuro, di (mis)match tra richieste delle aziende e profili in uscita dei laureati, di professioni che ancora non ...Saranno 148 le opere selezionate nella tredicesima edizione del ' Social World Film Festival ', la Mostra Internazionale del Cinema Sociale , ideata e diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo , che ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Caro affitti a Milano, Alessandro: «Vivo in 9 metri quadrati per 650 euro al mese. Al mattino sbatto la testa contro il soffitto» Corriere Milano

Il reality show targato Mediaset scalda i motori per l'ottava nuova edizione. Il Gf Vip 8 andrà in onda con importanti novità.Palantir Technologies Inc and the Ministry of Digital Transformation of Ukraine have today announced a partnership that will help enable the company’s technology to support the defense and ...