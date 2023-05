Ultime Notizie – Gruppo Armani | nel 2022 ricavi a 2 | 35 mld +16 | 5%

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilarchivia ilconconsolidati pari a 2,35 miliardi di euro, in aumento del 16,5% rispetto al 2021, cui si affianca una redditività gestionale (ex International Financial Reporting Standard, Ifrs 16) che raggiunge 289 milioni di euro a livello Ebitda, in crescita del 25% rispetto al 2021, e 202,5 milioni di euro a livello Ebit, in crescita del 30% rispetto al 2021. Nonostante un contesto internazionale ancora caratterizzato da molteplici fattori di crisi, spiega il, neltutti i canali di vendita sono risultati in crescita rispetto al 2021, con una ripartizione molto equilibrata che vede retail diretto in aumento del 17%, wholesale del 16%, e-commerce del 9%, con andamenti spesso superiori rispetto ai mercati di riferimento, soprattutto per la ...