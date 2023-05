Ultime Notizie – Giro d’Italia | Zana vince 18a tappa e Thomas resta maglia rosa

(Di giovedì 25 maggio 2023) Filippola 18/adel, la Oderzo-Val di Zoldo di 161 km. Il veneto del team Jayco AlUla si impone in una volata a due sul compagno di fuga, il francese Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Il gallese della Ineos Gerainconserva ladi leader della classifica generale dove guida con 29? di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Domani 19/a frazione la Longarone-Tre Cime di Lavaredo di 183km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il lancio globale di Nothing Phone (2) è stato confermato da Carl Pei in persona, che ha spiegato che lo smartphone arriverà sia sui mercati asiatici che in Europa e negli Stati Uniti. Nelle scorse ...Chiusura in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco e' indicato allebattute a 185 punti base, due in meno rispetto al valore della chiusura di ieri. Il rendimento del BTp decennale benchmark sale al 4,34% dal 4,32% del riferimento precedente. Il rendimento del ...Bomba d'acqua in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni sarebbe deceduto . Un forte acquazzone si è abbattuto nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino e nel vicino paese di Contrada,...

Ucraina, ultime notizie. 007 di Kiev: «Stiamo cercando di uccidere Putin e Prigozhin» Il Sole 24 ORE

Charles Leclerc, alla vigilia del Gp di Monaco F1 2023: "La Red Bull è forte, ma a Monaco ho una chance". Guarda il VIDEO.Una storia di passione e amore per gli sport equestri che vuole superare ogni limite Oggi l’ovale di Piazza di Siena ha avuto un ospite speciale: Enea Ferroni, parareiner. L’occasione è stata quel ...