Ultime Notizie – “Fondo sovrano europeo e superamento normative Ue per materie critiche”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “L’Europa ci dice che bisogna raggiungere al più presto l’autonomia strategica sulleprimeper non passare dalla subordinazione dall’energia fossile russa ad una peggiore subordinazione sulleprime cinesi che servono per la transizione ecologica digitale. Abbiamo preparato il Paese e abbiamo aggiornato le mappe dei giacimenti che esistevano e dalla quale estraevamo alcuni di questi materiali. Ci accorgiamo ora che questi sono in gran parte in aree protette”. Ad affermarlo è Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell’evento di presentazione del Position Paper, tenutosi a Roma presso l’auditorium Ara Pacis. “Chiediamo che l’Europa ci dica con chiarezza come dobbiamo raggiungere gli obiettivi da lei prefissati, ponendoci nelle condizioni di farlo”, sottolinea. “Esigiamo un ...