Ultime Notizie – Finale Coppa Italia regina ascolti tv | 33 | 3% e quasi 7 milioni di spettatori

Nelle6 partite di Champions, quelle ad eliminazione diretta, Romelu ha segnato due gol, ...99/mese Inter: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le25 maggio 2023Un festival della lettura nella storica via dei librai : si intitola ' Ricomincio da Port'Alba ' uno dei più interessanti appuntamenti del terzo weekend del ' Maggio dei Monumenti 2023 ', promosso dal ...In seguito agli allagamenti provocati dalle copiose piogge dei giorni scorsi, nell'impianto Polifunzionale di Soccavo si è resa necessaria la chiusura delle palestre B e C con i relativi spogliatoi ...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin: iniziato ritiro del gruppo Wagner da Bakhmut. LIVE Sky Tg24

Con gli ultimi casi salgono a 429.525 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (262 in più rispetto alla settimana precedente), 104.360 in provincia di ...Ogni scusa è buona per attaccare il governo italiano secondo Luca Casarini. Dopo aver accusato l’Italia di finanziare i lager in Libia, il capomissione di Mediterranea Saving Humans è tornato alla ...