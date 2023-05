Ultime Notizie – Emilia Romagna | allerta rossa anche oggi Meloni e von der Leyen nelle zone colpite

(Di giovedì 25 maggio 2023)indopo l’alluvione che ha devastato la regione provocando 15 morti e danni per milioni di euro. Il presidente del Consiglio, Giorgia, accoglierà a Bologna il presidente della Commissione Europea, Ursula von deraccompagnerà von der, durante il sorvolo in elicottero delledall’alluvione e insieme faranno un punto stampa con i giornalisti. Nel pomeriggio il Consiglio dei ministri in cui si dovranno prendere altre decisioni sulla gestione dell’emergenza. PREVISIONI METEO Le previsioni meteo delineano un quadro ancora preoccupante. Perinfatti, come comunica la Regione, al rischio ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Calendario alla mano, c'è il forte rischio che l'argentino (ieri a Trigoria per terapie e sedute ad personam) arrivi al 31 maggio con appena 35 minuti disputati nelle8 partite. Sì, perché ...'Io ero impaurito, facevo finta di dormire perché così era come se non fosse successo. Mi sentivo impotente, non ho mai avuto il coraggio di aprire gli occhi, ...

Guerra Ucraina Russia, news. Partigiani russi promettono nuove azioni a Belgorod. LIVE Sky Tg24

La Lazio nella prossima stagione avrà un nuovo Ds. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, non arriverà il rinnovo di Igli Tare e il futuro dell'ex attaccante sembra essere sempre più lontano dalla ...Con la retrocessione in Serie B purtroppo già sancita matematicamente dai risultati di domenica scorsa, l’OraSì saluta la Serie A2 nel recupero dell’ultima giornata del Girone Salvezza contro la ...