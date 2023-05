Ultime Notizie – ‘Donne e futuro’ | l’impegno della Fondazione Med’Or

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Se si vuole dare empowerment alle donne bisogna partire dall’istruzione, se vogliamo sedere ai tavoli che contano dobbiamo essere competenti”. E’ questo, nelle parole di Mayamba Cindy Mwanawasa, consigliere politico del presidente dello Zambia, il fil rouge che ha attraversato questa sera il dibattito “Donne e il futuro del Mediterraneo”, organizzato dalla, presieduta da Marco Minniti, in occasioneprima riunione del suo board internazionale. Moderato dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni, il dibattito ha unito donne in primo piano da Giordania, Marocco, Emirati Arabi, la Macedonia del Nord e lo Zambia. Se l’istruzione è la chiave, non meno importante è la fiducia in sé stesse. “La donna deve credere in sé stessa” afferma la professoressa Ebtesam Al-Ketbi, Presidente e Fondatrice dell’Emirates Policy ...

Quarto appuntamento della rassegna ' Songwriters ': dopo i tre concerti dedicati a Paul Simon , Sting e John Lennon il ricordo va a Pino Daniele , leggenda assoluta della nostra terra, colui che più ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia, news. Prigozhin: iniziato ritiro del gruppo Wagner da Bakhmut. LIVE Sky Tg24

In Francia sono sicuri: Kylian Mbappé non ha alcuna intenzione di attivare la clausola con la quale questa estate potrebbe rinnovare unilateralmente di un altro anno, fino al giugno 2025, il suo ...In quel momento si è soli. Nel caso di Niccolò Fabi, in concerto al Politeama di Genova in una delle sue ultime tappe del suo tour “Meno per meno”, è una fase di studio del pubblico, delle sue ...