Ultime Notizie – dalle inchieste giornalistiche alla tv di Stato

(Di giovedì 25 maggio 2023) Gian Marco Chiocci, 59 anni, è il nuovo direttore del Tg1. La sua carriera giornalistica inizia con una lunga gavetta in giro per l’Italia. Dal 1 giugno 1989 è collaboratore alle ‘Gazzette’ toscane di Longarini e lavora nella redazione di Prato, poi varie collaborazioni fino al 1 agosto 1989 quando comincia a lavorare presso svariate redazioni abruzzesi de ‘Il Tempo’. Dal 1990 al 1992 presta servizioredazione del Il Tempo di Latina, e a fine ’92 passasede centrale a Roma del servizio politico del quotidiano, e poicronaca di Roma. Dal 14 aprile 1994 al maggio 1995 segue il quotidiano L’Informazione, dove si occupa di cronache. Nel 1995, Vittorio Feltri lo fa collaborare con il quotidiano il Giornale, dove si contraddistingue per scoop e reportage. Tra questi, spicca l’inchiesta giornalistica denominata ‘Affittopoli’, ...