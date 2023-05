Ultime Notizie – “Blu economy sarà al centro cabina di regia in Regione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) “La transizione energetica, il rispetto dell’ambiente, il cambiamento climatico deve essere una priorità per chi governa, perché i territori vanno protetti, la nostra crescita il nostro sviluppo le generazioni future vanno accompagnate. Però allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che noi viviamo in territori fortemente antropizzati quindi la protezione dell’ambiente deve essere accompagnata e oggi ci sono tutte le conoscenze sufficienti per fare questo e anche per le politiche del mare”. Lo ha detto il presidente dellaLazio Francesco Rocca intervenuto al Secondo summit nazionale sull’economia del mare ‘Blue Forum’. “Dobbiamo rivedere le modalità con cui noi affrontiamo questi temi, per fare in modo che vi sia una crescita economica sostenibile e che rispetti il nostro ambiente. – ha aggiunto Rocca – La Blual ...