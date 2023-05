Ultime Notizie – “‘Al Blue Forum si crea network importante per imprese e istituzioni”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Èavere oggi unsull’Economia del Mare soprattutto qui. In questo summit si incontrano tutte lee stakeholders interessati insieme a coloro che vivono di mare. Dagli stakeholders della politica, della Commissione Europea agli imprenditori e le associazioni: tutto ciò che ruota attorno al mare. Ha dichiarato il Coordinatore di Ossermare Antonello Testa, a margine del 2º summit Nazionale sull’Economia del Marea Gaeta. “Dal nostro rapporto emerge che l’Economia del Mare per tanti anni non è stata valorizzata e compresa. Notiamo negli ultimi anni un trend di crescita enorme con valori aggiuntiti per centinaia di miliardi di euro. L’economia cresce anche così: anche durante la pandemia il numero dilegate al mare è ...

... Shiba Inu (SHIB) e ARPA: le novità dei tre progetti crypto Dopo lenovità della settimana ... E infatti, nonostante le belle, ATOM ha registrato un dump del 3,70% negli ultimi sette ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Südtirol e Reggina hanno concluso le loro gare con il segno Under 2.5 in due delletre ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le25 maggio - 13:43

Ucraina ultime notizie. 007 di Kiev: «Stiamo cercando di uccidere Putin e Prigozhin» Il Sole 24 ORE

Mare Fuori 4 esce a febbraio 2024 Mare Fuori 4 esce a febbraio 2024 Questa è una delle ultime succose anticipazioni rivelate dal produttore dell’acclamata fiction in onda su Rai 2 e disponibile in ...Marcello Mereu è senza ombra di dubbio uno dei car detailer più rinomati del settore: attraverso un percorso iniziato nel 2016, ha messo in discussione i fondamentali di questo mestiere, liberandolo ...