Ulisse | il piacere della scoperta | Piero Angela – Un viaggio lungo una vita Alberto Angela racconta il padre su Rai 1

(Di giovedì 25 maggio 2023) Questa sera, giovedì 25 maggio 2023, su Rai 1 dalle 21.25 da non perderechesuonello speciale di– ildal titolo– Ununa. Il grande divulgatore scientifico per 70 anni è entrato nelle case degli italiani, e verrà ricordato da suo figlioe tanti ospiti in maniera originale e mai banale. Un vero evento televisivo da non perdere. All’interno anche un messaggio del presidenteRepubblica Sergio Mattarella che nel suo messaggio dice: “...

"Piero Angela - Un viaggio lungo una vita", è il titolo dello speciale di ", ildella scoperta" che Rai Cultura propone questa sera alle 21.25 su Rai 1. Nella puntata Alberto Angela ...Ed è per questo che solo lui poteva "raccontarlo", guidando i telespettatori in "Un viaggio lungo una vita, lo speciale di ", ildella scoperta" che Rai Cultura propone oggi alle 21.25 ...Stasera , 25 maggio, in prima serata su Rai 1, va in onda perIldella scoperta , lo speciale Piero Angela - Un viaggio lungo una vita , dedicato a Piero Angela condotto da suo figlio Alberto. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo e il ...

Ulisse, il piacere della scoperta: ''Piero Angela - Un viaggio lungo ... Rai Storia

In oltre settant’anni di carriera, Piero Angela ha saputo raccontarci la complessità del mondo, i progressi della scienza e della tecnologia, ma anche, anzitempo, le conseguenze dell’accelerazione del ...Questa sera una serata di quelle da passare davanti alla tv soprattutto se per anni avete seguito e amato uno dei più grandi divulgatori, giornalisti e conduttori che siano mai passati in Rai. Parliam ...