Ulisse il piacere della scoperta | lo speciale su Piero Angela il 25 maggio 2023 | ospiti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il momento tanto atteso è quasi arrivato e questa sera, in prima serata su Rai 1, Albertocondurrà unointeramente dedicato a suo padre,, un grande intellettuale scomparso diversi mesi fa. L’appuntamento, quindi, è conil– Un viaggio lungo una vita”. “Il suo lavoro, come si legge nel comunicato ufficiale Rai che ha riportato le parole di Mattarella, si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti.ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti”. Cosa ...