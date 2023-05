ULISSE | ALBERTO ANGELA CELEBRA PIERO ANGELA SERGIO MATTARELLA OSPITE D’ONORE

(Di giovedì 25 maggio 2023) “, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti.ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti”. Parole che il Presidente della Repubblicadedica al più grande divulgatore della televisione nell’intervento realizzato per “– Un viaggio lungo una vita”, lo speciale di “, il piacere della scoperta” che Rai Cultura propone giovedì 25 maggio alle 21.25 su Rai 1....

Tale intervento verrà mostrato come un'anticipazione per lanciare lo Specialesu Rai1 . Nella puntataAngela ripercorre i settanta anni di carriera di Piero , dal primo impiego in ..."Piero Angela - Un viaggio lungo una vita", è il titolo dello speciale di ", il piacere della scoperta" che Rai Cultura propone questa sera alle 21.25 su Rai 1. Nella puntataAngela ...... lo speciale di ", il piacere della scoperta" che Rai Cultura propone oggi alle 21.25 su Rai 1 proprio per ricordare il grande divulgatore. Un compito non facile per. "È stato ...

'Speciale Ulisse', Alberto Angela racconta il padre Piero la Repubblica

Il figlio Alberto lo omaggerà con uno speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta dal titolo Piero Angela – Un viaggio lungo una vita, in onda in prima serata questa sera, 25 maggio 2023, su Rai 1.Questa sera, giovedì 25 maggio 2023, su Rai 1 dalle 21.25 da non perdere Alberto Angela che racconta suo padre Piero nello speciale di Ulisse – il piacere della scoperta dal titolo Piero Angela – Un ...