Ugolini | E' stato così per tutti

(Di giovedì 25 maggio 2023) Massimo, Sky Sport: "Due non è meglio di uno. Almeno al Napoli. Anche Spalletti, come gli Allenatori che lo hanno preceduto, ha vissuto la crisi del secondo anno. Il momento in cui, alla stregua di Gattuso, Ancelotti, Sarri e prima ancora Benitez, i problemi sono venuti a galla. Difficoltà, evidentemente, nel rapporto con la proprietà. Dovute, presumibilmente, a punti di vista diametralmente opposti nella gestione e programmazione del lavoro. Èper. Anche per Sarri, al termine del secondo anno. Il prolungamento del contratto, però, non mise a posto le cose. La sua avventura in azzurro, infatti, terminò la stagione successiva". E pensare che Jurgen Klopp dice che il suo lavoro si vede solo dopo 3 anni... A cura di Alessandro Cardito