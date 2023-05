UFFICIALE | Iniesta lascia il Vissel Kobe in lacrime | ma non si ritira

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nuova avventura in vista per Andres: l'ex centrocampista del Barcellona ha deciso di interrompere il contratto con il...

Adesso la notizia è: Sergio Busquets lascerà il Barcellona a fine stagione. A comunicarlo è stato il club con ... Dopo Xavi e, anche l'ultimo dei superstiti di quel centrocampo stellare ...Lo spagnolo, infatti, ha disputato la sua partitanumero 1000 in carriera . Un obiettivo ... Raul, Casillas, Xavi e. del resto il Barcellona l'aveva scelto per sostituiree l'ha anche utilizzato da titolare ... Arthur Melo ha messo insieme un totale di 13 minuti di gioco in una sola garadella prima ...

Iniesta lascia il Vissel Kobe, ma non si ritira Calciomercato.com

Finisce dopo cinque anni l’avventura di Andres Iniesta con la maglia dei giapponesi del Vissel Kobe. Lo spagnolo ha dato l’annuncio in conferenza stampa, spiegando di avere l’intenzione di continuare ...In una toccante conferenza stampa, Andres Iniesta ha annunciato che lascerà di comune accordo il Vissel Kobe dopo il 1 luglio ...