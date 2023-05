Udinese | Pozzo | 'Difficile trattenere Beto con offerte di top club'

Il presidente dell'Gianpaoloè, tutto sommato, soddisfatto del campionato dei bianconeri , ma il suo desiderio è quello di rivivere le notti europee : 'Mi piacerebbe andare in Europa. Ci siamo già stati ...Giampaolo, presidente dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro dell'attaccante Beto, ma non solo Giampaolo, presidente dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE ...... un po' come avviene già in altre realtà, ad esempio l'e il Watford della famiglia. In ogni caso l'avvento del duo Radrizzani - Manfredi col supporto del fondo qatariota le ...

Udinese, Pozzo: "Beto un nostro gioiello, vediamo cosa succede sul mercato" Sky Sport

Vittorio Pozzo, presidente dell'Udinese, ha parlato a Sky: "Beto È un giocatore con grandi potenzialità, è giovane e fa parte della rosa che abbiamo per raggiungere gli obiettivi. Con richieste di ...Il presidente dell'Udinese ha parlato del futuro dell'attaccante portoghese per il quale il Napoli ha formulato un'offerta.