Udinese | Pozzo | «Beto? Se arriverà una proposta da una big sarà impossibile trattenerlo»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Giampaolo, presidente dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro dell’attaccante, ma non solo Giampaolo, presidente dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «È stata una stagione strana, nel girone di ritorno una serie di infortuni ha modificato le nostre ambizioni. Comunque dobbiamo considerare che sono 29 anni che siamo in Serie A e come club di provincia dobbiamo essere contenti. Vorrei tornare in Europa, sono contento del lavoro di tutti ma ho qualche rammarico. Sottil ha fatto bene e meritava la conferma.? Ha un grande potenziale ed è ancora giovane. Però seunada una big,».

Giampaolo, presidente dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro dell'attaccante Beto, ma non solo Giampaolo, presidente dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE ...Il presidente dell'Gianpaoloè, tutto sommato, soddisfatto del campionato dei bianconeri , ma il suo desiderio è quello di rivivere le notti europee : 'Mi piacerebbe andare in Europa. Ci siamo già stati ...... un po' come avviene già in altre realtà, ad esempio l'e il Watford della famiglia. In ogni caso l'avvento del duo Radrizzani - Manfredi col supporto del fondo qatariota le ...

Udinese, Pozzo: "Impossibile trattenere Beto in caso di offerta di una big" TUTTO mercato WEB

Giampaolo Pozzo, nel giorno del suo 82° compleanno, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport ...Dopo le indiscrezioni riferita a un interesse del Napoli per Jaka Bijol dell'Udinese, Il Gazzettino di oggi fa un punto su questo possibile affare di calciomercato.