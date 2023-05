Udine-Cividale stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-5 quarti di finale playoff Serie A2 2022 2023

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-5 deidideidellaA2di basket. Fin qui, laha visto continui colpi di scena, con entrambe le squadre che sono anche riuscite a ottenere una vittoria esterna a testa, a sottolineare l’imprevedibilità del confronto. Ma ora non ci sono più seconde possibilità: chi vince questa partita, strappa il tanto agognato pass per le semifinali, dove ad attendere la vincente ci sarà Forlì, che ha invece chiuso in tre partite la pratica Chiusi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 25 maggio sul parquet del Palasport Carnera. ...

Missione compiuta. L'Unieuro sbanca ancora Chiusi (76 - 89) e si guadagna la semifinale con la vincente di. I biancorossi stavolta devono sudarsela, ma nel momento più difficile, quando i toscani provano prima a scappare (65 - 60) e poi a tenere la partita in equilibrio sono le triple di ...... chi è la vittima e cosa è successo Una nuova area verde a, via libera al progetto Un nuovo robot per la mungitura all'Isis Paolino d'Aquileia diNote sull'autore Redazione - -... chi è la vittima e cosa è successo Una nuova area verde a, via libera al progetto Un nuovo robot per la mungitura all'Isis Paolino d'Aquileia diNote sull'autore Redazione - -

Questa sera (palla a due ore 20) si gioca la decisiva gara5 tra Udine e Cividale: la vincitrice incrocerà appunto i guantoni in semifinale con Cinciarini e compagni.Nel post partita, chiusa 76-89, l'allenatore della Pieffe 2.015 sottolinea la generosità messa in campo dai suoi giocatori "in un momento difficile" per quello che sta attraversando la città dopo l'al ...