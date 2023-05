Ma nellesettimane ci sono dei tentativi di cambiare le cose. I due paesi hanno ristabilito ...stata in grado di svolgere un ruolo da mediatore nei confronti dell'aggressione russa all', ...Il cardinale Matteo Zuppi, scelto dal Papa per la missione di pace in, si accinge alla missione "con tanta sofferenza", per portare la "vicinanza" della Chiesa e "...Ricevi le nostre...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ...una nuova teoria sul perché non abbiamo ancora incontrato gli alieni Un anno di guerra in: ...

Ucraina, ultime notizie. Lukashenko: avviati sforzi per portare armi nucleari russe non strategiche in Bielorussia Il Sole 24 ORE

Il governo di Zelensky però conferma di volere lo zar vivo per processarlo. Mosca, intanto, avvia il dispiegamento delle armi nucleari in Bielorussia ...La Russia ha rilasciato 106 prigionieri ucraini catturati a Bakhmut. Lo ha reso noto il capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak, citato dai medi nazionali. "Il gruppo di combattenti della Wagner ...