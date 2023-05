Ucraina | esplosioni a Kiev e in altre quattro regioni - Zaporizhzhia usata come base militare russa

25 mag 05:50a Kiev e in altre quattro regionisono state segnalate nella capitale Kiev e in altre quattro regioni dell', secondo i media locali. Oltre che nell'oblast di Kiev ...Nella nottea Kiev e in altri quattro oblast dell', con l'allarme antiaereo scattato in diverse regioninella notte nella capitale Kiev e in altre quattro regioni dell': Kharkiv, Leopoli, Rivne e Khmelnytskyi. Le forze russe hanno effettuato attacchi con droni, hanno spiegato ...

Non si arresta “l’offensiva dei droni” che dall’Ucraina si sta riversando sulle posizioni russe, sia oltreconfine che nei territori che Kiev considera occupati dal nemico. È di poche ore fa la notizia ...Ucraina, esplosioni a Kiev e in altre quattro regioni "Distrutti tutti i droni russi utilizzati nella notte" ROMA, - Esplosioni nella notte nella capitale Kiev e in altre quattro regioni dell'Ucraina: ...