Ucraina | esplosioni a Kiev e in altre quattro regioni | Zaporizhzhia usata come base militare russa

25 mag 05:50a Kiev e in altre quattro regionisono state segnalate nella capitale Kiev e in altre quattro regioni dell', secondo i media locali. Oltre che nell'...Nella nottea Kiev e in altri quattro oblast dell', con l'allarme antiaereo scattato in diverse regioni... il dodicesimo di questo mese contro la capitale. I funzionari militari hanno affermato che ...sarebbero avvenute anche nell'oblast di Kharkiv, Leopoli, Rivne e Khmelnytskyi. ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 456, nel segno di nuovi raid contro la regione russa di Belgorod. Un drone americano, riferiscono alcuni media Usa, è decollato dalla base Nato di Sigonella, in ...Tutte le agenzie continuano a monitorare la situazione", ha affermato Razvozhaev. Esplosioni segnalate nella notte a Kiev e in altre quattro regioni dell'Ucraina, secondo i media locali. Oltre che ...