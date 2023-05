Uccidere Putin e Prigozhin | gli 007 ucraini fissano le priorità Intanto Wagner lascia Bakhmut

(Di giovedì 25 maggio 2023) La replica del Cremlino: "I Servizi russi sanno fare il loro lavoro, queste parole confermano che l'operazione speciale è più che giustificata, più che necessaria". Sabotatorifanno saltare in aria una torre trasmittente della centrale di Leningrado. Si allarga a Sochi la Legione per la Libertà della Russia .

Ore 12.30, "Prigozhin, comprensibile chee io siamo obiettivi di Kiev" "La scelta diil presidentee me è comprensibile". Lo ha detto Prigozhin, il capo della compagnia militare ...25 mag 12:29 Gli 007 ucraini: "Stiamo cercando diPrigozhin" I servizi segreti ucraini ... 25 mag 12:26 Il Cremlino: gli addetti alla sicurezza disanno fare il loro lavoro I servizi ......un gran numero di russi, Bakhmut doveva essere un piccolo evento tattico lungo un fronte di 1200 chilometri'. Ma il miraggio di quell'unica vittoria si è trasformato per l'esercito di...

Uccidere Putin e Prigozhin: gli 007 ucraini fissano le priorità. Intanto ... L'HuffPost

Vladimir Putin "è in cima alla lista" degli obiettivi di Kiev. Lo ha ammesso il capo aggiunto dei servizi di intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina, Vadim Skibitski, in… Leggi ...Milano, 25 mag. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin “è in cima alla lista, stiamo cercando di ucciderlo”. Lo ha detto il vice capo dell’intelligence ucraina Vadim Skibitsky, in ...