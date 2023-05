Twitter | DeSantis e le ambizioni presidenziali di Musk Scrive Giordano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il mezzo flop della diretta, per una serie imbarazzante di problemi tecnici che ne hanno complicato l’ascolto, suspace voluta per lanciare la candidatura alledel prossimo anno fa sorgere immediatamente il dubbio se sia più utile Elonalla corsa di Rono, al contrario, se sia il governatore della Florida a essere in qualche misura funzionale agli obiettivi di, che in questi mesi sta drasticamente mutando geneticamente la piattaforma. Intanto, l’esordio non è stato dei più felici, nonostante @DavidSacks,al quale era affidato il compito di moderare la stanza, abbia twittato al termine della diretta che “dopo alcune difficoltà iniziali,ha funzionato alla grande” e, ha ringraziato il team per essersi adattato così rapidamente a fare la ...

E Musk ha sottolineato il fatto rivoluzionario di un annuncio di questa portata avvenuto su. La rete, si sa, non perdona. E così Ronè presto diventato Ron DeSaster , l'opinione ...La festa di Ronrovinata dai problemi tecnici di. L'atteso annuncio per le presidenziali Usa del 2024 inizia con quasi mezz'ora di ritardo e dopo diversi falliti tentativi a causa dei server in ......bici con le ruote triangolari di Diego Barbera Netflix blocca la condivisione delle password anche in Italia di Pietro Deragni Gli inconvenienti della diretta consono la riprova che...

Questo il primo pensiero nel giorno in cui Ron DeSantis, governatore della Florida, annuncia la candidatura alla Casa Bianca. Lo fa in un modo rivoluzionario, ovvero su Twitter, a casa di Elon Musk, ...Quello che doveva passare alla storia come la prima candidatura alla presidenza degli Stati Uniti della storia ad essere annunciata su una piattaforma social si è presto trasformato in uno dei flop po ...