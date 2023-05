Tudor Juve | il tecnico allo scoperto | «Faremo una chiacchierata con l’OM»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023), ilcroatosul suo futuro: le dichiarazioni su un prossimo incontro con la dirigenza delIgorè da tempo accostato alla panchina dellantus come possibile sostituto di Massimiliano Allegri. Ilcroato, e già ex bianconero, in conferenza, è uscitosul suo futuro. LE DICHIARAZIONI – «Penso cheunacon la dirigenza della prossima settimana. Ho un buon rapporto con loro, penso di non aver mai avuto questo tipo di relazione e condivisione prima d’ora. Ho il massimo del supporto su ogni cosa, credono in quello che sto facendo ed è una cosa rosa. Sono ...