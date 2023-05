Trofeo Bonfiglio 2023 | Vulpitta inarrestabile | approda ai quarti

Saranno tre gli atleti italiani impegnati negli ottavi di finale del 63°, torneo riservato ai migliori under 18 del mondo che si sfidano per conquistare gli Internazionali d'Italia Juniores. Un risultato che testimonia, anche a livello giovanile, l'ottimo ...Buona la prima, anzi buona la quarta per Andrea De Marchi , che dopo aver superato le qualificazioni del- Internazionali d'Italia Juniores vincendo tre partite, ha debuttato con una vittoria anche nel tabellone principale. Sconfitto con il punteggio di 6 - 4 6 - 1 in 1h25 il ceco ...Sul fatto che ilsia fra i tornei che prevedono il futuro, ormai non ci sono più dubbi. Ma è comunque una circostanza particolare, quella che vede " nella settimana dell'evento del Tc Milano Alberto ...

Trofeo Bonfiglio: 8 azzurri avanti tutta FITP

