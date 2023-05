Trento | oggi la decisione del Tar su Jj4 e Mj5 | raduno animalista davanti al tribunale Il consigliere della Lega | «Spero che un orso li aggredisca»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si decideil futuro degli orsi Jj4 e Mj5, ritenuti responsabili rispettivamente dell’aggressione mortale ad Andrea Papi dello sc5 aprile e del ferimento di un escursionista in Val di Rabbi a inizio marzo. Alamministrativo regionale diè in cl’udienza che deciderà il destino dei due orsi, ritenuti «esemplari problematici». Nelle scorse settimane, il presidenteprovincia Maurizio Fugatti aveva ordinato il loro abbattimento. Un provvedimento poi sospeso proprio dal Tar. I giudici dovranno valutare tutti i documenti raccolti finora: sia quelli depositati dalla provincia di, che spinge per l’uccisione dei due orsi, sia quelli delle associazioni, dell’Ispra e del ministero dell’Ambiente. In occasione...

Eppurenega tutto. 'Non sono mai stata assessora all' Ambiente in Emilia - Romagna. Io ero ... peraltro, ha lavorato molto bene', dice al Festival dell'Economia di. Per di più la dem ...Stamattina, a margine di un convegno, il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti , cheè a Roma e domani sarà aper il Festival dell'Economia, ha confermato che Spohr arriverà a Roma e ...Lo choc del sindaco di Roncone La donna era originaria di Roncone, comune ancora sotto choc per quanto accaduto, ma residente a. Si occupava di marketing internazionale per alcuni marchi molto ...

Rinviata la decisione sull'orsa JJ4 TrentoToday

"Soltanto" l'annuncio della conferenza stampa ma di fatto è la conferma ufficiale. Colpo di mercato per la Powervolley Milano he fra i primi nomi nuovi del roster 2023/2024 annuncia l'ormai ex capitan ...Un dramma. La manager di 41 anni è stata trovata morta – nella notte tra sabato e domenica scorsa – sul greto del torrente Noce, al piedi del ponte di Mostizzolo, in Trentino. Ha deciso dunque di ...