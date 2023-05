Trans “picchiato” a Milano | parla un poliziotto | ecco tutta la verità

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 25 maggio 2023) Abbiamo chiesto a Pasquale Griesi, segretario FSP Polizia di Stato un commento in merito a quanto successo a, dove un video ha ripreso le fasi dell’arresto di unessuale colpito ripetutamente da alcuni vigili urbani. — La prima cosa che mi viene in mente guardando la scena della polizia locale milanese con ilè racchiusa in poche semplici parole: “risolvete i problemi di sicurezza ma guai ad usare la forza“, un po’ come “raccogliete l’immondizia ma guai a sporcarvi le mani”. È quello che succede in tutte le azioni di polizia, ovvero dover usare la forza per dominare una resistenza, in questo caso prolungata nel tempo, peraltro – dalle prime ricostruzioni – precedute pure da reati quali schiamazzi alla presenza di bambini e minacce di sporcare con il sangue infetto (affetto da HIV) gli operatori. Diciamolo: un ...