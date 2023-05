Trans picchiata | Efe Bal | ' Lei pestata a sangue a terra | Messina Denaro neanche ammanettato Questa è omofobia'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il caso dellabrasilianaieri, con tanto di manganellate in faccia, da quattro agenti di polizia locale a Milano ha provocato reazioni sdegnate, ma ha anche spaccato in due l'...

Carabiniere dà un calcio in faccia a un giovane immobilizzato a terra: nuovo video chocfermata edai vigili fuori da scuola: botte, taser e manganellate, il video choc Efe Bal: '...Leggi Anchedai vigili a Milano, Manconi a Tgcom24: 'Reazione clamorosamente sproporzionata' Il sindacato degli agenti: 'I poliziotti feriti, lei no' A difendere l'operato degli ...leggi anche Milano,da agenti. Sala: "Indagini in corso"

Nessun atto osceno davanti ai bimbi della scuola. Smentita, come spesso capita, la ricostruzione dei sindacati di polizia. E’ ...Carabiniere dà un calcio in faccia a un giovane immobilizzato a terra: nuovo video choc Trans fermata e picchiata dai vigili fuori da scuola: botte, taser e manganellate, il video choc «Qualche mese ...