Trans pestata a Milano. È bufera sui quattro agenti picchiatori

(Di giovedì 25 maggio 2023) Le immagini nel video amatoriale, girato probabilmente da una finestra, e rimbalzato sui social, sono inequivocabili:della polizia locale che circondano in zona Bocconi unabrasiliana di 41 anni che è a terra, resa inoffensiva dallo spray urticante spruzzatole in faccia da uno di loro, un altro dei“ghisa” che assesta dei colpi con il manganello di servizio alla testa e al fianco della malcapitata. Un video shock dell’aggressione incastraa Roma. La donna colpita a terra con calci e manganellate Immagini crude che molti hanno associato a quelle viste in televisione, ma riferite sempre a fatti accaduti dall’altra parte dell’oceano, dove troppo spesso ci è scappato il morto come nel caso di George Floyd. Quello accaduto ieri a ...