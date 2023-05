Trans manganellato | Beppe Sala ha lasciato gli agenti senza taser De Corato | non hanno voluto darglielo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 maggio 2023) La Procura di Milano sta valutando qualidella polizia locale dell’amministrazione diindagare per il pestaggio del– un uomo di origini brasilianefissa dimora con precedenti giudiziari – che, secondo le relazioni di servizio, dopo aver dato in escandescenze mezzo nudo in prossimità di una scuola per bambini all’interno del Parco Trotter si è ribellato al fermo colpendo a testate la lastra protettiva della macchina di contenimento e, poi, sferrando un calcio al petto contro una delle guardie intervenute. Per ora il fascicolo per violenza aggravata dall’abuso della pubblica funzione è a carico di ignoti ma i magistrati milanesi sono al lavoro per capire se e quali responsabilità attribuire ai quattrodella polizia locale di Milano immortalati – ...