Traffico Roma del 25-05-2023 ore 20 | 00

(Di giovedì 25 maggio 2023) LuceverdeBuonasera di nuovo Ben trovati la situazione anche sei migliorata mi dà ancora la presenza di code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana è interna tra la cassa e la Salaria tra la Nomentana e la Tiburtina e poi in avvicinamento all’uscita della via Pontina qui per incidente sulla stessa via Pontina si sta in fila dall’Eur a Tor de’ Cenci direzione Pomezia in tangenziale incolonnamenti pertra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni code perpoi sulla Flaminia via dei Due Ponti e il raccordo anulare sempre aNord troviamo coda per un incidente sulla Cassia tra il raccordo è via della Giustiniana Code in uscita daanche su un tratto Urbano della A24 tra le uscite e Tor Cervara ...