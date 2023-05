Traffico Roma del 25-05-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati pioggia e grandine stanno rendendo difficoltoso il transito sul Raccordo Anulare lunghe code si registrano al momento lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana il sull’internet tra Casal del Marmo e la Prenestina raccomandiamo quindi molta prudenza nella guida lunghe code anche in tangenziale tra San Giovanni e la ce l’hai sullo Stadio Olimpico ai Tre Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni coda in uscita dapoi sul tratto Urbano della A24 sull’intero percorso quindi tra la tangenziale è il raccordo ma ci sono code anche sullaFiumicino dal viadotto della Magliana sulla Cristoforo Colombo e sulla Pontina dall’Eur al Raccordo domani invece venerdì 26 maggio è previsto uno sciopero generale che non dovrebbe causare il blocco di bus ...