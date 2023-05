Traffico Roma del 25-05-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code a tratti perlungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino e la Tuscolana poi altre cose sono segnalate in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Nomentana e la Prenestina sulla tangenziale si infila tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni ma troviamo code anche in carreggiata opposta Quindi verso lo stadio Olimpico tra il bivio per laL’Aquila è la Tiburtina a seguito di un incidente è per questo che arriva dal raccordo e si trova sul tratto Urbano della A24 incontra code per entrare in tangenziale Ci sono code anche in uscita dadallo svincolo Fiorentini a quello per Tor Cervara in centro manifestazione sindacale in ...