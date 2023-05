Traffico Roma del 25-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023) Luceverdedalla redazione sul grande raccordo anulare code per un incidente in carreggiata interna tra Casal del Marmo e Trionfale ceniamo un incidente con disagi sul Lungotevere de’ Cenci all’altezza di via del Portico d’Ottavia stasera segnalato una riduzione della carreggiata Per rifacimento del manto stradale sul lungotevere Maresciallo Diaz viale Antonino di San Giuliano e Viale dei Giusti della Farnesina dalle 22 fino alle 6 del 29 maggio nella fascia oraria 22/6 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it tamari Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità