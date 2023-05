Traffico Roma del 25-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare coda per un incidente in Giada interna tra la Nomentana Emilio con la 24L’Aquila altri file in esterna tra la via del mare è la Pontina si sta in fila sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est e con quest’ultima tra viale di Tor di Quinto via dei Colli della Farnesina auto in colonna anche tra la Tiburtina e la 24 in direzione San Giovanni segnaliamo un incidente con disagi sul Largo dell’Amba Aradam all’altezza di via Dei valerì al portone se non si può transitare in via degli Orti spagnoli 3 via dell’Imbrecciato e via Pietro Frattini manifestazione a Trastevere in via Emilio Morosini nei pressi della sede del Ministero dell’Istruzione a partire dalle 15 fino alle 18 dalle 22 di stasera partirà una ...